La hora de la Renta Básica Incondicional (RBI)

Los promotores de la Renta Básica Incondicional (RBI), respaldados por 22.075 firmas y más de 80 colectivos sociales, afirman que ha llegado el momento. Este jueves se debate en el Parlamento de Gasteiz la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Renta Básica Incondicional. En caso de lograr la mayoría, según han explicado sus promotores, “se abrirá el proceso de tramitación como ley ordinaria, permitiendo así que la ciudadanía de la Comunidad Autonómica Vasca podamos lograr una herramienta para acabar con la pobreza, una herramienta para poner la vida en el centro, para repartir el empleo y compartir los trabajos; en definitiva, podemos lograr una herramienta que haga de Euskadi un referente social”.

La esperanza es lo último que se pierde. Pero el Gobierno vasco (PNV-PSE) rechazó avalar ese paso y tampoco PP-C’s están por la labor, lo que salvo sorpresa, decaerá su tramitación.

Desde hace más de un año se persigue ese anhelo pero, al final, PNV y PSE han impuesto su lógica: la reforma de la ley de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), a la que le variarán el nombre, pero profundizará en los recortes que viene padeciendo desde 2011 y dificultará más el acceso a las personas en pobreza y exclusión social a unas ayudas para que puedan tener una vida digna.

Está claro, al final, es el modelo universal/incondicional o el actual de la RGI, con algunas modificaciones, que no saca a las personas de ese agujero social.

Porque la realidad es tozuda. La Encuesta de la Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno vasco, que se realiza cada dos años, muestra que un 29,75% de la población que sufre la pobreza no es atendida por la RGI. En 2020, fueron 54.157 personas. En 2008, cuando comenzó la crisis mundial y a la que han seguido otras dos, las personas no atendidas por la RGI llegaron a 47.542 personas; dos años después, a 50.313 personas; en 2014, otras 56.307 personas pobres se quedaron sin ayuda; en la siguiente toma de la encuesta sumaron 59.407 personas pobres desatendidas y en 2018 ascendieron a 60.618 las personas que, estando en la pobreza, no obtuvieron ayuda del sistema RGI, que PNV y PSE consideran efectivo. Pero que los datos de sus propias encuestas confirman que ese modelo no salva a casi un tercio de la gente que sufre la pobreza y la exclusión.

Josu Balmaseda, miembro de la promotora de la ILP para una Renta Básica Incondicional (RBI), lo dejó claro en una entrevista para Sare Antifaxista, colectivo que también ha firmado para lograr esa renta básica: “Es necesaria una Renta Básica Incondicional porque la RGI actual no saca a las personas de la pobreza ni les pone en el centro de la vida”, precisó.

Hoy esos promotores ha reafirmado su pretensión inicial porque “la sociedad vasca nos jugamos mucho” en el debate del Parlamento de Gasteiz este jueves 5 de Mayo, pero la realidad numérica de la Cámara legislativa autonómica parece que volverá a echar un jarro de agua fría sobre la población más desprotegida. Para animar y reivindicar este miércoles y el jueves se ha previsto un programa de movilización, ausente hasta este momento.

“Seguimos apostando por que la ciudadanía sea la protagonista, el camino hasta aquí ha sido un proceso popular y queremos que lo siga siendo”, dijeron. Hoy, tras la rueda prensa, realizaron una Kalejira por las calles de Bilbao y Donostia y “desde mañana día 4 de mayo hasta que se cierre el debate en el Pleno el día 5, instalaremos una carpa frente al Parlamento Vasco bajo el lema ‘Es la hora de la Renta Básica Incondicional’ que -como adelantó Josu Balmaseda en una de las dos entrevistas mantenidas con Sare Antifaxista-, “supondría la asignación de un importe mínimo de 900 euros mensuales para una persona adulta y se garantizaría que, anualmente se incremente con arreglo al IPC registrado en la Comunidad Autonómica Vasca, siempre que este sea mayor que cero”.

En definitiva, en la carpa, frente al Parlamento vasco, “nos manifestaremos voces de movimientos sociales y personas que, en Euskadi, y fuera de nuestra comunidad, han expresado que están a favor de que la ILP, que ha conseguido llegar al trámite parlamentario del día 5, después de recoger 22.075 firmas, más del doble de las 10.000 que exige la Ley de la ILP y exigir que reciba el voto favorable de una mayoría de parlamentarios y parlamentarias para ser tramitada como una ley ordinaria abriendo así la opción a toda la población a tener los recursos necesarios para el disfrute de una vida digna”, como expresaron sus promotores

Sin embargo, PNV, PSE y C’s juegan en otra liga. Nada de salvar a los que menos tienen, aunque el resto de la cámara gasteiztarra tampoco ha impulsado esa iniciativa con fuerza durante esta tramitación. La ausencia en la calle de los agentes sindicales y políticos, además, ha sido evidente y, aunque hay que esperar al resultado de este jueves, parece que, de nuevo, el Parlamento de Gasteiz se situará de espaldas a resolver uno de los problemas más importantes, sino el más, de una parte de la población vasca que genera desde el cambio de siglo una creciente y suficiente riqueza, pero que no la distribuye de una manera equilibrada y justa.

https://sareantifaxista.blogspot.com/2022/05/la-hora-de-la-renta-basica.html