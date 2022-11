Xarly RF, independentista catalán: “Nosotros lo hemos dado todo y luchado por nuestra libertad, y ellos nos están traicionando, haciendo política autonomista y olvidándose de la Independencia”

Xarly RF, junto a Pablo Hasèl, en un acto.

Un abucheo al juez instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, y su esposa, la también magistrada Gema Espinosa, puede costar un año y medio de cárcel y 1.440 euros de multa a Xarly RF. El episodio se vivió hace ya más de cuatro años. Desde entonces vive con la espada de Damocles encima, tras los informes de Mossos d’Esquadra y Policía Nacional. La acusación “por atentado a la autoridad” ha dado manos libres a la policía para geolocalizar teléfonos móviles e investigar y rastrear a varios perfiles de las redes sociales.

Por si con esta acometida no fuera suficiente, la Brigada de Información elaboró otro en enero de 2019 de 78 páginas para analizar los “indicadores de polarización” e incluso un informe sobre “las camisetas que viste el ahora procesado o mensajes que escribe en Twitter, Facebook o Instagram”. Aluden que sus mensajes y camisetas son de “marcado cariz independentista radical”, entre otras cuestiones.

Hablamos con Xarly RF, uno de los entre 800 y 1.000 personas que tienen abierta una causa y siguen pendientes de juicio, aunque algunos ya se están desarrollando. Su delito defender una Catalunya independiente. Según nos dice, hay unos 3.500 encausados, “echo por abajo”. Afirma con serenidad y dureza que “nosotros lo hemos dado todo y luchado por nuestra libertad, y ellos nos están traicionando, haciendo política autonomista y olvidándose de la Independencia”

¿Nos explicas un poco tu caso?

El 2 de agosto de este año se cumplieron cuatro años de otro montaje de las cloacas de Estado. Fue una protesta pacífica de los CDR de mi pueblo y la convirtieron en atentado contra la autoridad, sin contacto visual ni físico. Di «la bienvenida al Empordà (Ampurdán)» al juez Llarena. ¿Pero nos preguntamos si este suceso ocurrió porqué era el juez Llarena o porqué este estaba reunido con Fernández Díaz en un lugar escondido que no esperaría a nadie? Sea como fuere, acabé detenido en la comisaría de la Verneda días después, por nada: por decir «Bienvenido al Empordà, guapo».

A día de hoy todavía no hay fijada fecha de juicio. De nuevo, la espera y la angustia son el castigo, una vez más vuelven a demostrar que cualquier protesta, por mínima que sea, en ese estado fascista es delito.

Cuatro años después, con un proceso totalmente deshecho, con los partidos políticos lanzándose puñales entre ellos o pactando con el Gobierno español, siguen cientos de personas con procesos tan ridículos como este. Con la diferencia de que algunos nos hemos mantenido firmes en la lucha, haciendo de ésta, un pequeño ejemplo de principios para todos.

¿Cómo veis la situación, porque no terminan de salir todos vuestros casos, más bien es un goteo incesante?

No terminan, es cierto. Por más que se siente ERC a la mesa de negociación con el Gobierno español (PSOE-UP), la represión a los de abajo la tenemos encima. Estoy pendiente de juicio. Están también los casos como los de Adrián Sas, que seguramente entre a prisión, y los del 23S que esos están acusados de terrorismo.

¿Se va a solucionar esto alguna vez?

No confío en la injusticia española, ni en los políticos.

¿Por qué?

Nos han costado muy caros los indultos de unos pocos.

¿Crees que el independentismo en Catalunya ha retrocedido?

No ha retrocedido, pero los políticos lo han adormecido. ¡Hay gente que seguimos de pie, el pueblo nunca falla! ¡Aprendiendo de los que han sufrido la represión mucho antes y ni un paso atrás! Se ha olvidado la lucha de la calle. No es como antes.

¿Es porque se han vendido al Gobierno español?

Están haciendo políticas autonomistas que no buscan la Independencia. Claramente, el Gobierno de Pere Aragonés está haciendo política autonomista. El 11 de setiembre de 2020 intenté pedir explicaciones a Junqueras (rodeado de mossos d’escuadra de paisano) para que me mirara a la cara y me diera alguna explicación de su rendición Ni se dignó a mirarnos a la cara. Nos han abandonado a los represaliados de segunda, que no somos políticos. Estamos apartados.

¿A pesar de que a vosotros os está costando cárcel, etc.?

Sí, claro. Cárcel y tener que estar pendientes siempre de juicios. Tengo compañeros que les están atrasando las fechas de los juicios. Manejan las fechas a su gusto y al represaliado le supone un trastorno estar siempre con la espada de Damocles sobre la cabeza. Imagínate, nosotros hemos puesto y luchado por nuestra libertad y ellos nos están traicionando, haciendo política autonomista y olvidándose de la Independencia, que ni hablan. Ni la CUP habla. Una militante de la CUP se ha metido a ERC,Mireia Boya. Estamos yendo para atrás, políticamente.

¿Esos siguen algún modelo, porque en Euskal Herria estamos parecido?

Claro. De los políticos nunca he esperado nada; en concreto, yo. Mucha gente en Catalunya sí que ha confiado. Creo que el pueblo solo salva al pueblo. Y tiraremos los de siempre, los que siempre nos encontramos en las manifestaciones. Siempre somos los mismos, nos conocemos perfectamente. En mi caso, aparte de la detención y todo el rollo, me están investigando mis redes, estamos investigadísimos. Miran el nivel de radicalización de la gente. Te decía: en Catalunya si te olvidas de ir a manifestaciones y pactas, te absuelven, pero si sigues en la lucha y, como yo que siempre he seguido en la trinchera, te vigilan, les jode y les molesta y te van a hacer la vida más imposible cada día.

¿Cómo ves el panorama? ¿Ves difícil alcanzar el punto que llegasteis hacia la independencia con el referéndum?

Intentamos mantener las brasas vivas para ver si salimos adelante. La esperanza es que viniera el presidente legítimo de Catalunya, que está en Bélgica. Eso sería la chispa que necesitaría el pueblo de Catalunya para volver a salir a las calles.

¿Te refieres a Carles Puigemont?

Sí. Si volviera, es la esperanza que tenemos, ¿por qué no?

Hace unos días el propio Parlamento Europeo denunció que el Gobierno español ha estado espiando a los independentistas, entre ellos a ti supongo.

Es lo que te digo, aparte de esas noticias de Pegasus, porque no estoy entre esos nombres que han dicho, pero en 2019 hay un artículo que explica perfectamente que nos investigan las redes, todo lo que publicamos y a todos.

¿Cuándo tendrás el juicio?

Estoy a la espera que pongan fecha. Llevo más de cuatro años, casi cinco. Juegan con eso. ¡Mi abogado me dijo que en verano tendríamos noticias y mira casi en navidad y nada.

¿Cuánta gente hay pendientes de juicio, habéis calculado cuántos sois al final?

No tengo una cifra así, pero por encima tranquilamente unas 1.000 personas, porque en total somos unos 3.500 personas encausadas. Siempre tiro la cifra para abajo, porque hay gente que dice que son 4.000. No creo que tantos. 3.500 represaliados, sí, y pendientes de juicio como yo, unos 1.000 u 800, seguro.

Es una manera de haceros chantaje por esta tardanza, de presionaros.

Si llevas cuatro años pendiente y sin poder hacer una vida normal. Estás solo. No puedes hacer una vida normal. No puedes hacer proyectos. Mis compañeros del 23S que están pendientes de juicio y acusados de terroristas no pueden hacer vida normal, es imposible. Antes se torturaba más físicamente, ahora es más sicológico: la espera. Sabes llevo más de cuatro años por una tontería, porque no le hicimos nada al juez Llarena. Todo lo que dice el atestado policial es mentira. Juegan con eso. Todos los casos de independentistas son atestados falsos. Los investigas y caen sobre su propio peso.

Entonces, ¿el futuro lo ves muy complicado?

Por parte de la clase política, complicadísimo. Por parte del pueblo, tiene que haber alguna reacción, como la que te he dicho o estará difícil. Aquí la gente de Catalunya esperaba el momento y el momento ha pasado ya. El 1 octubre pasó el momento. Hay que decirle eso. Lo perdimos. En vez de seguir en las calles y seguir aguantando, porque hay gente que el día 3, se declaró la independencia; no, ya era tarde. Teníamos que haber aguantado del 1 de octubre en adelante.

¿Crees que volverá ese 1 de octubre algún día? ¿Tienes la esperanza?

Para mí, votamos y ganamos. Hacer otro referéndum no lo veo. No tiene sentido. Si no defiendes ese, que nos dieron de palos, imagínate otro será difícil. Teníamos unida toda la gente, no íbamos preguntando por carnets. Ahora hay mucho partidismo. La CUP propone un referéndum en 2025, yo no lo veo.

¿Por qué crees que está ocurriendo eso?

Por los intereses personales que tiene la gente de la clase política. Hablemos claro, Rufián, que tiene un programa en televisión, hace una entrevista al Cayetano, al hijo de la Duquesa de Alba. No, no tiene ningún sentido lo que está haciendo ERC. Son los que están en el Gobierno.

Al final, ¿van cediendo por una poltrona?

Clarísimamente, muy bien expresado.

¡Pues qué futuro tenemos!

Es lo que digo, el futuro buaf. El futuro mejor no te lo digo por teléfono.

Si quieres añadir algo, estás a tiempo.

Creo que hemos hablado de la situación actual. Me gustaría recalcar eso: la traición de la clase política catalana y remarcar que las organizaciones ANC y Omnium, que llamaban a la manifestación y todo el mundo iba, ambas organizaciones han hecho que el movimiento vaya para abajo.

Para acabar explicaros y recordar al camarada Pablo Hasel, Un 11 de setiembre le regalé una camiseta a Pablo, y la descripción propia que hizo de ese concepto es importante: Se llama ‘iliristas’ en Catalunya a quienes condenan cualquier cosa que vaya más allá de una mani tranquila y se preocupan más de los contenedores que del manifestante agredido por la policía, que los utiliza de barricada para protegerse. Quienes presumen, creyendo tener superioridad moral, de no apoyar que se rompa ni un papel, aunque nos opriman fácilmente. Quienes creen que la independencia puede llegar dando flores. Vamos, los fans de Pilar Rahola. ¡Antiliristas siempre! Estamos mucho con la idea de Pablo Hasèl de que ningún político nos va a sacar de este conflicto. Está demostrado.

Por último, me gustaría añadir que lo que nos da fuerzas para seguir en la lucha y mantener la llama encendida es la unión y la red que hemos hecho entre los represaliados.

